Завершены двухдневные поиски пропавшей 12-летней школьницы в Петербурге

В Петербурге завершили двухдневные поиски пропавшей 12-летней школьницы. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге завершили двухдневные поиски пропавшей 12-летней школьницы. Напомним, девочка исчезла без вести 17 февраля. По данным источника «КП-Петербург» в правоохранительных органах, школьница вышла из дома в Красносельском районе в 16:00 под предлогом, что надо выбросить старую коляску в мусорку. Спустя час родные начали сильно волноваться – ребенка нет, а ее мобильный телефон дома.

Семья сообщила о пропаже девочки в полицию. К поискам подключились и волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт». К счастью, девочку, одетую в синее пальто и белую шапку, нашли, пусть и спустя почти двое суток.

- Найдена благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции. Жива. Спасибо всем за помощь! – коротко отметили поисковики, не вдаваясь в обстоятельства столь долгой пропажи девочки.