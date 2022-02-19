Ребенку проломили голову сменкой в школе в Ломоносове

В Ломоносове школьника мощно ударили сменкой по голове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге в школе 9-летнему мальчику прилетело сменкой по голове. Все произошло в четверг, 17 февраля, в одной из школ Ломоносова. Мальчика отвели в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, а также посткоммоционный синдром головной боли и подозрение на сотрясение головного мозга. О происшествии «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Мальчика ударил одноклассник. На перемене взял сумку со сменной обувью и швырнул по голове. Состояние пострадавшего ребенка оценивают как средней степени тяжести, медики занимаются его здоровьем, - отметил источник «КП-Петербург».

Добавим, что информацию о происшествии довели до полиции, там проведут проверку, случайно или специально ударили школьника.