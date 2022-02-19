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Происшествия18 февраля 2022 22:56

На севере Петербурга внедорожник задавил пенсионерку на «зебре» и скрылся

Водитель позже сам позвонил в полицию, но о деталях ДТП умолчал
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Водитель внедорожника насмерть сбил пенсионерку в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Водитель внедорожника насмерть сбил пенсионерку в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

На севере Петербурга водитель внедорожника насмерть сбил 71-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе у дома №45/ на проспекте Луначарского. Все произошло ранним утром 17 февраля. По данным «Мойки78», автомобилист скрылся с места ДТП, но все-таки позвонил в полицию – правда, там он умолчал о том, что сам задавил пенсионерку. Известно, что бабушка перебегала «зебру» на красный сигнал светофора, торопилась и поскользнулась и угодила под колеса авто.

- Водитель ранее неоднократно нарушал ПДД. Только за прошедший год и первые два месяца 2022-го у него накапало 33 штрафа. Мужчина мастерски игнорировал дорожные знаки, разметки и регулярно превышал скорость. А в 2010 году он был осужден за использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, - рассказывают в издании.

Добавим, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП.