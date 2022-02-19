Мокрый снег и гололедица ожидает Санкт-Петербург 19 февраля

Циклон «Юнис» порадует оттепелью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Cевероатлантический циклон «Юнис» принесет в Санкт-Петербург в субботу, 19 февраля, облачную погоду, снег и гололедицу. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует центральная часть активного североатлантического циклона «Юнис», - отмечает Михаил Леус. - Ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег переходящий в дожди, местами гололедица.

Температура воздуха будет 1-3 градуса со знаком плюс, что на 5-6 градусов превысит средние многолетние показатели. В Ленобласти – от 1 до 4 градусов тепла.

Порывы юго-восточного ветра достигнут 4-9 метров в секунду, на западе области - 17-22 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 732 мм рт. ст. и окажется ниже нормы.