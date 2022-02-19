МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды 19 февраля

Петербуржцев предупреждают об опасной погоде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает в субботу, 19 февраля, пресс-служба ведомства.

- В Санкт-Петербурге начиная с 11-14 часов ожидается налипание мокрого снега, - рассказали сотрудники МЧС.

В такую погоду они рекомендуют водителям не садиться за руль, а пешеходам быть предельно внимательными, переходя через автотрассы.

Также просят всех обращать внимание на целостность линий электропередач и контактные сети электротранспорта.