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Общество19 февраля 2022 7:00

МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды 19 февраля

В первой половине дня лучше посидеть дома
Агния ПЕРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербуржцев предупреждают об опасной погоде.

Петербуржцев предупреждают об опасной погоде.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает в субботу, 19 февраля, пресс-служба ведомства.

- В Санкт-Петербурге начиная с 11-14 часов ожидается налипание мокрого снега, - рассказали сотрудники МЧС.

В такую погоду они рекомендуют водителям не садиться за руль, а пешеходам быть предельно внимательными, переходя через автотрассы.

Также просят всех обращать внимание на целостность линий электропередач и контактные сети электротранспорта.