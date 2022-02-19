Полиция провела рейд по местам жительства мигрантов в Кингисеппском районе

Полицейские провели рейд по мигрантам в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Управления по вопросам миграции и Спецполка полиции ГУ МВД России, а также бойцы ОМОН Росгвардии провели профилактический рейд по местам жительства мигрантов в Кингисеппском районе Ленинградской области. Осматривали два рабочих города в Усть-Лужском сельском поселении.

- Проверили более 380 иностранных граждан, проживающих в общежитиях. Нашли 7 мигрантов-нарушителей. Их доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, - отметил заместитель начальника отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Александр Зенько.

Еще семерых привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Для эффективной проверки сотрудники МВД использовали беспилотные летательные аппараты.