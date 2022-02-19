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Общество19 февраля 2022 9:09

Спортсмены из Петербурга, завоевавшие золото на олимпиаде, получат от города по 5 млн рублей

Смольный подписал распоряжение о премиальных призерам и чемпионам Олимпийских игр в Пекине
Агния ПЕРОВА
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Стала известна сумма призовых для петербургских спортсменов - чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине. Фото: REUTERS.

Стала известна сумма призовых для петербургских спортсменов - чемпионов и призеров Олимпиады в Пекине. Фото: REUTERS.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал документы о присуждении премий петербургским спортсменам и тренерам, представляющим город на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 19 февраля.

Так, спортсмены, выступающие в спортивных программах, получат премии за первое по четвертое место. Те, кто выступают в индивидуальных и командных видах спорта, - за первое по шестое.

- За первое место – пять миллионов рублей, за второе место – два с половиной миллиона рублей, за третье - полтора миллиона рублей, за четвертое – шестьсот тысяч рублей, за пятое - четыреста тысяч рублей, за шестое – триста тысяч рублей, - отметили в Смольном.

За подготовку спортсменов денежное вознаграждение дадут также их тренерам. Сумма, как и у спортсменов.

Все остальные представители Санкт-Петербурга, а также их тренеры получат по 50 тысяч рублей.

Отметим, что тех, кто получит два и более призовых места, ждут премии за каждый результат. Такая же сумма достанется их тренерам.