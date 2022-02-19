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Общество19 февраля 2022 9:37

За сутки выявлено более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге

Выздоровели свыше 24 тысяч пациентов
Агния ПЕРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Заболеваемость COVID-19 снова начала расти в Северной столице.

Заболеваемость COVID-19 снова начала расти в Северной столице.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге растет количество заболевших COVID-19. За последние 24 часа, по информации предоставленной оперштабом, зафиксировано более 18000 новых случаев. Накануне их было на 10% меньше – 16398.

- За последние сутки в Северной столице заболели 18042 человека, выздоровели 24438 пациентов, 83 больных ковидом скончались, - информирует портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что город на Неве занимает второе место по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. На первом месте находится Москва.