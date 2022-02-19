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Общество19 февраля 2022 10:09

Правительство Санкт-Петербурга выделило 3,5 миллиарда рублей на выплаты медикам

Губернатор подписал соответствующий документ
Агния ПЕРОВА
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На выплаты медикам Петербурга выделили более 3,5 миллиарда рублей.

На выплаты медикам Петербурга выделили более 3,5 миллиарда рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Санкт-Петербурга выделило 3,5 миллиарда рублей на выплаты медикам, работающим с больными, у которых COVID-19. Губернатор города Александр Беглов подписал соответствующий документ. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного в субботу, 19 февраля.

- Из резервного фонда выделяется 3 миллиарда 500 миллионов рублей на ежемесячные выплаты медикам, работающим с COVID-19, - отметили в Смольном. – Деньги выделены согласно постановлению Правительства.

Также медработникам, заболевшим коронавирусом с 1 января по 30 апреля 2022 года, перечислят единовременные выплаты. Их также получат водители скорой, пострадавшие от пациентов с коронавирусной инфекцией.