Труп бывшего ОМОНовца в окружении боеприпасов и взрывчатки нашли в Санкт-Петербурге

Тело мужчины и полкило взрывчатки нашли в Колпино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело 48-летнего мужчины-пенсионера, бывшего сотрудника ОМОМна, нашли в квартире в Колпино. Рядом с ним сотрудники правоохранительных органов нашли боеприпасы и полкилограмма взрывчатки. Об это «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Прибывший на место происшествия наряд, нашел рядом с телом огнепроводной шнур, 35 патронов калибра 9мм, 150 патронов калибра 7,62х54, 14 патронов калибра 5,45, 3 патрона калибра 7,62х39, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Также в квартире хранилось три куска пластичного вещества желтого цвета прямоугольной формы. Их общая масса – около 500 граммов. Эксперты установили, что это взрывчатое вещество под название гексоген.

Следователи устанавливают все детали произошедшего.