Грабитель зарезал продавщицу секс-шопа в Санкт-Петербурге

Мужчина напал с ножом на сотрудницу секс-шопа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Страшная трагедия произошла в Невском районе Санкт-Петербурга. Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудницу магазина интимных услуг, который располагается в одном из домов по улице Дыбенко. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник из правоохранительных органов.

Судя по записи камеры видеонаблюдения, нападавший пригрозил ножом сотруднице магазина и приказал открыть подсобку. Женщина только успела сказать ему: «Не стоит». Мужчина тут же ударил ее около двенадцати раз ножом, после чего взял несколько коробок с товаром и убежал.

Пострадавшая успела позвонить своей коллеге, чтобы та вызвала скорую и полицию.

- Когда наряд ППСП приехал на место происшествия, обнаружил труп с ножевыми ранениями девушки 1988 года рождения, жительницы Саратовской области, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину разыскивает полиция. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.