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Общество19 февраля 2022 12:16

«Желтый» уровень опасности объявлен в Санкт-Петербурге 19 февраля

В Северной столице ожидается гололедица
Агния ПЕРОВА
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В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за плохой погоды. В субботу, 19 февраля, в городе на Неве прогнозируют гололед, изморозь и налипание снега. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- 19 февраля с 9:00 до 21:00 в Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега, - отметили в городской администрации.

В городе на Неве намечается второй уровень опасности. Он означает потенциально опасные погодные условия. Именно поэтому петербуржцев и гостей Северной столицы просят воздержаться от поездок на автомобиле из-за высокого риска ДТП.