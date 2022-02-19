На могилу Собчака возложили цветы от правительства Санкт-Петербурга

На могилу Собчака возложили цветы от правительства города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В день памяти выдающегося российского политика и первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на его могилу в Александро-Невской лавре возложили цветы от правительства города. Двадцать два года назад, 19 февраля 2000 года, Собчака не стало.

- Анатолий Собчак – яркое имя в отечественной истории. Он стоял у истоков нового этапа нашей государственности. Начались реформы в экономке и общественной жизни. Это было трудное время, многое приходилось делать впервые. Для преобразований нужны были стратегическое мышление и воля, которыми Анатолий Александрович обладал. Он умел объединять людей, которые вывели нашу страну на новый, высокий уровень развития, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Он добавил, что для петербуржцев Анатолий Собчак запомнился человеком, вернувшим Санкт-Петербургу историческое имя.