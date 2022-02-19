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Общество19 февраля 2022 12:50

На могилу Собчака возложили цветы от правительства Санкт-Петербурга

Первый мэр Северной столицы ушел из жизни 22 года назад
Агния ПЕРОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
На могилу Собчака возложили цветы от правительства города.

На могилу Собчака возложили цветы от правительства города.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В день памяти выдающегося российского политика и первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на его могилу в Александро-Невской лавре возложили цветы от правительства города. Двадцать два года назад, 19 февраля 2000 года, Собчака не стало.

- Анатолий Собчак – яркое имя в отечественной истории. Он стоял у истоков нового этапа нашей государственности. Начались реформы в экономке и общественной жизни. Это было трудное время, многое приходилось делать впервые. Для преобразований нужны были стратегическое мышление и воля, которыми Анатолий Александрович обладал. Он умел объединять людей, которые вывели нашу страну на новый, высокий уровень развития, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Он добавил, что для петербуржцев Анатолий Собчак запомнился человеком, вернувшим Санкт-Петербургу историческое имя.