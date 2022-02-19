Ленинградская область готова принять беженцев из Донбасса

Ленобласть готова принять беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область готова оказать помощь жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и принять 1,5 тысячи человек. Об этом сообщили в субботу, 19 февраля, в пресс-службе администрации Ленобласти.

- Ленобласть подтвердила готовность в два этапа принять до 1500 беженцев с Донбасса. Соответствующее уведомление направлено в центральный аппарат МЧС, - отметили в администрации района.

Отметим, что в пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о массовой эвакуации людей в Россию. Первых беженцев уже приняла Ростовская область.