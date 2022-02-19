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Общество19 февраля 2022 16:32

На компенсации медикам, заболевшим коронавирусом, выделили более 905 млн рублей

Выплаты продлили до 30 апреля 2022 года
Агния ПЕРОВА
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Выплаты медикам, переболевшим ковидом, продлили до 30 апреля.

Выплаты медикам, переболевшим ковидом, продлили до 30 апреля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики, которые заболели с 1 января по 30 апреля 2022 года, из-за работы с коронавирусными больными получат денежные выплаты. Об этом сообщили в субботу, 19 февраля, в пресс-службе Смольного.

- Средства на единовременные выплаты выделены из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга. Общая сумма выделенных средств – 905,1 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Денежные выплаты по триста тысяч рублей уже получили 771 медик, подхвативший коронавирус на работе. Семьи трех медиков, умерших при оказании помощи пациентам с ковидом, получили по миллиону рублей. Общая сумма выплат – более 234 млн рублей.