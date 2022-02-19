Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 17:55

Санкт-Петербург возглавил рейтинг худших городов России по уборке снега

Качество уборки в Северной столице, по мнению россиян, не заслуживает даже двойки
Агния ПЕРОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Санкт-Петербург занял заслуженное последнее место по качеству уборки снега в социологическом опросе.

Санкт-Петербург занял заслуженное последнее место по качеству уборки снега в социологическом опросе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург оказался на последней строчке по качеству уборки снега в России. Такие данные приводит в субботу, 19 февраля, сервис по поиску работы SuperJob по итогам социологического опроса, в котором участвовало 9 тысяч респондентов в разных российских городах.

- По мнению жителей, качество уборки улиц от снега в Северной столице даже не дотягивает до двойки. Петербург набрал 1,92 балла из 5, – написано в отчете.

Жалобы одни и те же: наледь не скалывают, вместо песка грязь, много людей страдают из-за падений на льду или падений сосулек с крыш.

Первое место у Красноярска – 3,13 балла. Москва на пятой позиции – 2,93 балла.