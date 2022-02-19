Санкт-Петербург возглавил рейтинг худших городов России по уборке снега

Санкт-Петербург занял заслуженное последнее место по качеству уборки снега в социологическом опросе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург оказался на последней строчке по качеству уборки снега в России. Такие данные приводит в субботу, 19 февраля, сервис по поиску работы SuperJob по итогам социологического опроса, в котором участвовало 9 тысяч респондентов в разных российских городах.

- По мнению жителей, качество уборки улиц от снега в Северной столице даже не дотягивает до двойки. Петербург набрал 1,92 балла из 5, – написано в отчете.

Жалобы одни и те же: наледь не скалывают, вместо песка грязь, много людей страдают из-за падений на льду или падений сосулек с крыш.

Первое место у Красноярска – 3,13 балла. Москва на пятой позиции – 2,93 балла.