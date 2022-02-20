Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 февраля 2022 21:20

Сотрудники ОМОН нашли гранату возле крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге

Она находилась недалеко от правого борта коробля-музея
Агния ПЕРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Гранату обнаружили рядом с крейсером «Аврора» в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Гранату обнаружили рядом с крейсером «Аврора» в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Предмет, похожий на ручную гаранту, у крейсера «Аврора» на Петроградской набережной заставил петербуржцев взяться за голову. Увидев подозрительную вещицу недалеко от правого борта корабля-музея, они незамедлительно вызвали взрывотехников.

- 19 февраля около 16.10 в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о том, что возле крейсера «Аврора» на льду реки Большая Невка лежит предмет, похожий на ручную гранату, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

К «Авроре» за считанные минуты подъехала группа разминирования ОМОН. Специалисты-взрывотехники осмотрели якобы ручную гранату и поняли, что это граната для игры в страйкбол, которая не представляет никакой опасности. После этого находку отдали полицейским.