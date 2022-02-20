Облачный вихрь «Антония» принесет в Петербург мокрый снег и потепление

Температура воздуха будет от -1 до +1 градуса Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, в Петербурге произойдет смена погоды. В сторону востока отступит циклон "Юнис", а вместо него, с запада, придет облачный вихрь "Антония". Это значит, что петербуржцам стоит ждать облачную погоду с прояснениями, а местами и небольшой мокрый снег.

- На дорогах и тротуарах будет гололедица. Температура воздуха ожидается в пределах от -1 до +1 градуса. Ветер западный 5-10 метров в секунду, - сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Ленинградской области, по прогнозам синоптика, сильного похолодания также ждать не стоит. Температура воздуха будет от -3 до +2 градусов. А вот атмосферное давление опустится ниже нормы - 744 миллиметра ртутного столба.

Санкт-Петербург: между «Юнис» и «Антонией» Сегодня, 20 февраля, Северная столица окажется между уходящим на восток циклоном «Юнис» и приближающимся с запада облачным вихрем «Антония». В такой ситуации регион ждет облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в послеполуденные часы, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха -1…+1°, по области -3…+2°. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы. В понедельник небольшие осадки, гололедица и днем вновь около °0.