Лахта Центр сменил подсветку в честь завершения Игр в Пекине

Новая подсветка посвящена не только спортсменам, но и болельщикам ФОТО: vk.com/lakhtacenter

В ночь с 19 на 20 февраля Лахта Центр отметил завершение Олимпийских игр в Пекине с помощью новой подсветки. Башня засияла цветами пяти традиционных колец.

- Для всех, кто участвовал, для каждого, кто болел, для страны, которая гордится. С возвращением домой, - поздравили всех неравнодушных в соцсетях Лахта Центра.

Напомним, что в этом году Олимпийские игры проходили в Пекине с 4 по 20 февраля. Церемония закрытия состоится уже сегодня в 15:00 по московскому времени. Российские спортсмены вернутся на родину, завоевав 32 медали в общем зачете.