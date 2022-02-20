В Петербурге заканчивается детская вакцина от коронавируса

На данный момент в Северной столице привито уже 2737 детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обратился в Минздрав России с просьбой поставить в город новую партию детской вакцины от коронавируса. Дмитрий Лисовец отметил, что те 3720 комплектов доз вакцины Спутник-М, которые были доставлены ранее, скоро могут закончиться.

- В городе продолжается компания по вакцинации детей от 12 до 17 лет. Взрослой вакцины у нас достаточно, ее поставка пока не требуется, в запасе есть 654 тысячи доз. Но детские вакцины в ближайшее время могут закончиться, поэтому мы написали письмо в Минздрав с просьбой о поставке новой партии, - сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На данный момент в Северной столице привито уже 2737 детей. С подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницах находится 311 несовершеннолетних жителей города. При этом, как отметил Дмитрий Лисовец, количество заболевающих детей в три раза меньше выздоравливающих.