В Петербурге женщине выстрелили в глаз из-за дорожного конфликта

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 19 февраля дорожный конфликт в Петербурге на проспекте Авиаконструкторов закончился выстрелом в лицо. Повздорили 35-летний коммерческий директор одной из местных фирм и неизвестный мужчина на "Шкоде Октавии".

- В результате конфликта второй из участников через открытое окно автомобиля из газового оружия выстрелил в лицо 41-летней женщине - жене коммерческого директора. С места происшествия он скрылся, - сообщил источник "КП-Петербург".

Сотрудники правоохранительных органов решили догнать хулигана и ввели план "Перехват". Дале уехать мужчина не успел, его задержали уже через 10 минут.

Женщина на скорой была доставлена в травмпункт. У нее диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивит обоих глаз. В удовлетворительном состоянии ее отправили лечиться домой. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего водителя.