Неизвестные избили охранника в детской городской больнице Петербурга

44-летний мужчина находился на своем посту, когда на него напали двое неизвестных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 19 февраля в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что в детской городской больнице на улице Декабристов избит охранник. 44-летний мужчина находился на своем посту, когда на него напали двое неизвестных.

- Около девяти часов вечера между охранником и двумя мужчинами возник словесный конфликт около пропускного пункта больницы. Позже он перерос в драку - охранника начали бить руками по голове, - сообщил источник "КП-Петербург".

С места происшествия неизвестные успели скрыться. По словам охранника, один из них был плотного телосложения и славянской внешности, второй - худощавый. Оба одеты в черные куртки.

Сам охранник был по скорой доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, в удовлетворительном состоянии.