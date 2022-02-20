Житель Петербурга пригрозил взорвать дом, если его не запишут на вакцинацию

с данного номера в полицию поступило уже 25 сообщения различного характера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 19 февраля в полицию Петербурга поступило сообщение с угрозами. Мужчина представился и пообещал взорвать дом, в котором находится, если его требования не будут выполнены.

- Мужчина пригрозил взрывом, если его не запишут на вакцинацию в мае. Свой адрес он не назвал. Полиции удалось установить, что инициатор сообщения находится на бульваре Новаторов. Указанный дом и прилегающая территория были осмотрены, взрывчатых вещество и взрывных устройств не обнаружено, - сообщил источник "КП-Петербург".

При этом инициатор сообщения представился несуществующим человеком. Однако, с данного номера в полицию поступило уже 25 сообщения различного характера.