Морозы вернутся в Петербург к 23 февраля

Ранней весны ждать пока не стоит Фото: Олег ЗОЛОТО

Оттепель, которая всю прошлую неделю “радовала” петербуржцев дождем и ветром отступит к середине недели. Ей на смену ненадолго придет мороз.

- Вообще погоду на этой недели можно назвать качелями вокруг нуля. 23 февраля похолодает, но незначительно - до -7 градусов. В это время можно будет увидеть чистое, голубое небо над городом - осадки не планируются. Уже 25 февраля снова потеплеет до нуля градусов, а к выходным вернется небольшое похолодание, - говорит Юрий Куткевич.

Тем не менее, начало недели обещает быть теплым.

- Очередной атлантический циклон будет проходить над Петербургом в начале недели, поэтому уже к вечеру понедельника стоит ждать мокрого снега. При этом начнется неделя спокойно - днем без осадков от 0 до +2 градусов. Похолодает только к ночи, да и то несильно - температура опустится до -3 градусов, - рассказал “КП-Петербург” синоптик Юрий Куткевич.

Ранней весны, запах которой уже появляется в городе, ждать все же пока не стоит. По прогнозам синоптика, зима в городе еще задержится.