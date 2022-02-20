Пушка Петропавловской крепости выстрелила в честь 300-летия геральдической службы России

Выстрел из пушки произвел руководитель службы, заместитель директора Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

20 февраля полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости посвятили геральдической службе России, которая отметила свое 300-летие. Однако, вместе с этим служба отметила и 30-летие со дня возобновления своей деятельности.

Выстрел из пушки произвел руководитель службы, заместитель директора Эрмитажа по научной работе Георгий Вилинбахов.

- Геральдическая служба была образована в России в 1992 году. , - рассказал Георгий Вилинбахов. – Одной из первых наших задач было оформление главного пограничного столба. Потому что страна получила новые границы – и нужно было их как-то обозначить. Варианты предлагались разные: в том числе, например, покраска столба в цвета государственного флага – но в итоге решено было сохранить принятую в советские годы красно-зеленую расцветку, восходящую еще ко временам Российской империи..

Именно геральдической службе мы обязаны за современные государственные символы, над созданием которых ее сотрудники работают уже столько лет.