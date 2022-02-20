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Общество20 февраля 2022 13:31

Новый автобусный маршрут свяжет Василеостровский и Адмиралтейский районы Петербурга

Он начнет работать с 15 июля 2022 года
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Этот автобусный маршрут станет социальной альтернативой коммерческого маршрута К-62

Этот автобусный маршрут станет социальной альтернативой коммерческого маршрута К-62

Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом 2022 года в Петербурге появится новый автобусный маршрут №262. Он начнет работать с 15 июля и свяжет Василеостровский и Адмиралтейский районы.

- Этот автобусный маршрут станет социальной альтернативой коммерческого маршрута К-62, - сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Автобусы будут ходить с интервалами в 13-18 минут в будние дни и 15-20 минут в выходные ФОТО: пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Автобусы будут ходить с интервалами в 13-18 минут в будние дни и 15-20 минут в выходные ФОТО: пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Автобусы будут ходить с интервалами в 13-18 минут в будние дни и 15-20 минут в выходные. На них можно будет доехать от Наличной улицы до Театральной площади, Сенной площади, Технологического института и Витебского вокзала.