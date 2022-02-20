В Петербурге школьник сломал позвоночник во время перемены

На скорой он был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 18 февраля скорая помощь приехала в одну из школ Выборгского района Санкт-Петербурга. Оттуда госпитализировали 11-летнего мальчика с переломом позвоночника.

- Во время перемены школьника толкнул одноклассник, из-за этого он ударился спиной о полку. На скорой он был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2, - сообщил источник "КП-Петербург".

Врачи диагностировали у пятиклассника перелом пятого позвонка, в состоянии средней тяжести его оставили в больнице.