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Происшествия20 февраля 2022 13:47

В Петербурге школьник сломал позвоночник во время перемены

Мальчик ударился спиной о полку
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На скорой он был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2

На скорой он был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 18 февраля скорая помощь приехала в одну из школ Выборгского района Санкт-Петербурга. Оттуда госпитализировали 11-летнего мальчика с переломом позвоночника.

- Во время перемены школьника толкнул одноклассник, из-за этого он ударился спиной о полку. На скорой он был госпитализирован в Детскую городскую больницу №2, - сообщил источник "КП-Петербург".

Врачи диагностировали у пятиклассника перелом пятого позвонка, в состоянии средней тяжести его оставили в больнице.