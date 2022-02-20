Губернатор Петербурга поздравил хоккеистов СКА, завоевавших серебро на Олимпиаде в Пекине

Российская команда по хоккею заняла второе место на Олимпиаде ФОТО: vk.com/ska

20 февраля в Пекине прошли соревнования по хоккею в рамках Олимпийских игр. Российская сборная взяла серебро, уступив финнам. В составе команды также были спортсмены из Петербурга - Никита Гусев, Кирилл Марченко и Александр Самонов.

- Сборная команда Олимпийского комитета России достойно провела весь турнир и в финальном поединке продемонстрировала высокое мастерство, силу характера и волю к победе. Петербургские спортсмены внесли значительный вклад в успешное выступление нашей команды, подтвердили хоккейную славы Северной столицы, - поздравил спортсменов в серебром губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине подошли к своему завершению. Российские спортсмены везут домой 32 медали, шесть из которых золотые.