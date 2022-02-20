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Общество20 февраля 2022 16:16

В Ленобласти собирают гуманитарную помощь для беженцев Донбасса

Жителей просят принести предметы первой необходимости
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Пункты сбора будут открыты в каждом районе области

Пункты сбора будут открыты в каждом районе области

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области объявили начало акции «Защитим свое отечество» по сбору гуманитарной помощи беженцам из Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики. Инициатором выступил губернатор региона Александр Дрозденко.

- Не раз повторял, что в Ленинградской области живут самые неравнодушные люди. Мы не можем пройти мимо чужой беды, особенно, когда на наших глазах обстрелы и выстрелы выгнали из родных домов тысячи людей: женщин, стариков, детей, - отметил Александр Дрозденко.

Неравнодушных жителей просят принести в пункты сбора предметы первой необходимости. К примеру, постельное белье, полотенца, одежду, обувь, одноразовую посуду, игрушки, книги, продукты питания длительного хранения.

Пункты сбора будут открыты в каждом районе области.