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Происшествия20 февраля 2022 16:55

Подростку петардой оторвало четыре пальца в Красном Селе

Ребенка оставили наблюдаться в больнице
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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В сопровождении родителей мальчика доставили в больницу

В сопровождении родителей мальчика доставили в больницу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Днем 19 февраля в Санкт-Петербургский Педиатрический университет из Красного Села доставили 16-летнего парня с оторванными пальцами. Тяжелую травму мальчик получил из-за игр с петардами.

- Произошла травматическая ампутация четырех пальцев левой кисти руки. Со слов молодого человека травму он получил на пустыре в красном Селе, когда в его руках взорвалась петарда, - сообщил источник "КП-Петербург".

В состоянии средней тяжести подростка оставили в больнице. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.