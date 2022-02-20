Подростку петардой оторвало четыре пальца в Красном Селе

В сопровождении родителей мальчика доставили в больницу
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Днем 19 февраля в Санкт-Петербургский Педиатрический университет из Красного Села доставили 16-летнего парня с оторванными пальцами. Тяжелую травму мальчик получил из-за игр с петардами.
- Произошла травматическая ампутация четырех пальцев левой кисти руки. Со слов молодого человека травму он получил на пустыре в красном Селе, когда в его руках взорвалась петарда, - сообщил источник "КП-Петербург".
В состоянии средней тяжести подростка оставили в больнице. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.