В Петербурге иномарка улетела в водопад

Машина приземлилась на крышу ФОТО: vk.com/welomonosovs

В Петродворцовом районе Петербурга в воскресенье, 20 февраля, иномарка улетела в водопад в результате аварии на мосту. У Красного пруда машина врезалась в ограждение и рухнула в воду, перевернувшись на крышу.

- Пострадавших на месте аварии не было, - сообщают очевидцы.

Отметим, что этот участок является одним из самых опасных в этом районе города. Уже не первый водитель там не справляется с управлением. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.