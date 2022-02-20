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Происшествия20 февраля 2022 17:11

В Петербурге иномарка улетела в водопад

Предварительно, никто не пострадал
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Машина приземлилась на крышу ФОТО: vk.com/welomonosovs

Машина приземлилась на крышу ФОТО: vk.com/welomonosovs

В Петродворцовом районе Петербурга в воскресенье, 20 февраля, иномарка улетела в водопад в результате аварии на мосту. У Красного пруда машина врезалась в ограждение и рухнула в воду, перевернувшись на крышу.

- Пострадавших на месте аварии не было, - сообщают очевидцы.

Отметим, что этот участок является одним из самых опасных в этом районе города. Уже не первый водитель там не справляется с управлением. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.