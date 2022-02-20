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Происшествия20 февраля 2022 18:51

В Петербурге загорелся корпус медицинского университета имени Мечникова

Пожар тушили больше 50 спасателей
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Уже в 20:18 пожар удалось потушить

Уже в 20:18 пожар удалось потушить

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 20 февраля загорелся один из корпусов медицинского университета имени Мечникова. Здание на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе загорелось примерно в 19:46.

- В подвальном помещении произошло короткое замыкание в электрощитке, - сообщили о причине пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге.

Уже в 20:18 пожар удалось потушить. При этом в ликвидации участвовало 12 единиц техники и 51 человек личного состава. Данных о пострадавших нет.