В Петербурге загорелся корпус медицинского университета имени Мечникова

Уже в 20:18 пожар удалось потушить Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 20 февраля загорелся один из корпусов медицинского университета имени Мечникова. Здание на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе загорелось примерно в 19:46.

- В подвальном помещении произошло короткое замыкание в электрощитке, - сообщили о причине пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге.

Уже в 20:18 пожар удалось потушить. При этом в ликвидации участвовало 12 единиц техники и 51 человек личного состава. Данных о пострадавших нет.