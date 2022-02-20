В Петербурге загорелся корпус медицинского университета имени Мечникова

Уже в 20:18 пожар удалось потушить
Фото: Олег ЗОЛОТО
Вечером 20 февраля загорелся один из корпусов медицинского университета имени Мечникова. Здание на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе загорелось примерно в 19:46.
- В подвальном помещении произошло короткое замыкание в электрощитке, - сообщили о причине пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге.
Уже в 20:18 пожар удалось потушить. При этом в ликвидации участвовало 12 единиц техники и 51 человек личного состава. Данных о пострадавших нет.