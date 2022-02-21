Погода на 21 февраля в Санкт-Петербурге: мокрый снег и выше ноля

Утром в Петербурге будет скользко. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Наступивший понедельник продолжит череду теплых зимних дней. По прогнозу синоптиков, температура опять поднимется выше ноля градусов, а снег станет мокрым. Учитывая слякоть накануне и небольшие заморозки ночью, на дорогах - сплошной гололед.

- 21 февраля в Петербурге небольшой снег. Днем мокрый. Утром возможен туман. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура составит 0...+2 градуса. Атмосферное давление к вечеру начнет понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Утром в Петербурге безветренно, давление составляет 744 мм ртутного столба, что ниже нормы. Влажность достигает 91%. Температура составляет -0,6 градусов.