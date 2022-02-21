Циклон «Антония» принесет порывистый ветер в Петербург и понизит давление

Водителей предупреждают о гололеде. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мода давать имена циклоном докатилась не только до Германии, но и до Британии. 21 февраля Петербург окажется под влиянием очередного гостя с Атлантики, названного «Антонией» (по немецкой версии» или Франклином» (по английской).

- Сегодня Северная столица окажется в передней части очередного североатлантического циклона. Выходя своим центром на север Балтийского моря, он закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, местами переходящий в мокрый снег, - сообщает метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

Если с утра в Петербурге штиль, а днем обещан умеренный ветер южных направлений, то ближе к вечеру он станет порывистым. Из-за ночного понижения температуры на дорогах образовалась гололедица.

В течение дня в городе будет 0…+2, по Ленинградской области -2…+3 градуса. Атмосферное давление снова начнет падать и составит 739 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы в 760 мм.

Во вторник погода будет схожей, а вот к среде похолодает до -3...-5 градусов.