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Происшествия21 февраля 2022 6:15

На улице Тельмана водитель побил пешехода молотком

Подозреваемого задержали
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Водитель напал с молотком на прохожего в Невском районе Петербурга.

Водитель напал с молотком на прохожего в Невском районе Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Агрессивный водитель набросился на пешехода с молотком в руках. Дикая история произошла днем в минувшее воскресенье в Невском районе города. По неизвестным пока причинам, произошел конфликт. В результате автомобилист набросился на прохожего.

- Около 15:00, улица Тельмана, у дома 32, корпус 1, водитель (мужчина) автомобиля Ford нанес удары пешеходу молотком и скрылся, - сообщает паблик «Дорожный инспектор».

Потерпевший, также мужчина, был госпитализирован. Нападавшего объявили в розыск. По предварительным данным, он задержан. Начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.