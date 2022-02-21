ДТП с «перевертышем» собрало пробку на проспекте Энгельса

"Лада" охраной службы легла на крышу на проспекте Энгельса. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП с перевернувшейся а крышу «Ладой» службы охраны, собрало жесткую пробку на проспекте Энгельса. Движение замерло от Новосильцевского переулка до Светлановской площади.

- «Титан» перевернулся на проспекте Энгельса, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев аварии, машина охранников ехала по трамвайным путям, когда автомобиль справа от них решил резко перестроиться и подрезал «Ладу».

Шедшие сзади машины стали резко тормозить и столкнулись. Всего в ДТП пострадали четыре автомобиля. На место прибыли врачи скорой помощи.