В Петербурге на учительницу завели дело за подзатыльник первокласснику

Учительнице грозит срок за подзатыльник школьнику. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Побои» в отношении педагога-воспитателя группы продленного дня лицея № 384 Кировского района. причиной стало обращение родителей первоклассника, которого пришлось везти в больницу с ушибом головы.

- 12 февраля в дежурную часть полиции из поликлиники поступила телефонограмма, что с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей теменной области в удовлетворительном состоянии обратился учащийся 1 класса лицея № 384, направлен в Детскую горбольницу №1 - сообщает источник «КП-Петербург».

Полицейские опросили участников инцидента и выяснили, что все произошло на продленке 11 февраля. 59-летний педагог дала подзатыльник школьнику, который баловался и нарушал дисциплину.

Несколько дней шла проверка, а 20 февраля в отношении педагога было возбуждено уголовное дело по статье «побои». Теперь учительнице грозит до двух лет лишения свободы. До суда она останется под подпиской о невыезде.

Известно, что мать пострадавшего мальчика работает в транспортной полиции, отец - оператор на мельничном комбинате.