Детей с Донбасса распределят на учебу по школам Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первая группа беженцев с Донбасса прибудет в Ленинградскую область 22 февраля. Жителей Донецкойи Луганской Народных республик примут оздоровительные лагеря в Кингисеппском и Гатчинском районах.

- Группа из 400 человек прибудет из Ростовской области. Их примут оздоровительные лагеря «Россонь»и «Маяк». Также решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Детей школьного возраста распределят по действующим учебным заведениям, а для детсадовцев организуют временные группы на территории лагеря.

Всего власти Ленобласти заявили о готовности принять до 1500 человек из ДНР и ЛНР.