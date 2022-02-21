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Дом. Семья21 февраля 2022 8:29

Большую стаю свиристелей заметили в Приморском районе Петербурга

Пернатые лакомились ягодами боярышника и попали в объектив фотоаппарата
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Стая свиристелей прилетела в Петербург. Фото: vk.com/bird_spb / Антон Кубышкин

Стая свиристелей прилетела в Петербург. Фото: vk.com/bird_spb / Антон Кубышкин

Настоящая творческая удача улыбнулась фотографу Антону Кубышкину, известному по съемкам дикой и городской природы Петербурга. В минувшие выходные он заметил не самых частых птиц - свиристелей. Большая стая облепила ветки боярышника и не замечала внимания людей.

- Буквально пару месяцев назад думал, что увидеть свиристелей - это должно очень повезти. Раньше видел очень маленькие стайки. Но когда по району носится такая армада! Тут уже пройти мимо достаточно сложно, - написал фотограф в паблике «Птицы СПб и России» ВКонтакте.

Сам автор снимков признался, что от увиденного у него захватило дух. Тем более, что в следующем году свиристели могут и не прилететь к людям так близко.

- Бывают совиные года, бывают куликовые. А этот год, может быть, был свиристелей? - удивляется автор.