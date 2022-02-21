Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 8:49

Свадебная стрельба на Синопской набережной обернулась для мигранта уголовным делом

Отметить праздник традицией решил 35-летний уроженец Таджикистана
Анастасия СОБОЛЕВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
35-летний мигрант устроил стрельбу на свадьбе друга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

35-летний мигрант устроил стрельбу на свадьбе друга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В полицию Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье, 20 февраля, с жалобой обратился горожанин. Мужчина услышал, как из проезжающей мимо иномарки стреляют из предмета, похожего на пистолет.

- Правоохранители ввели в действие план «Перехват» и отправились на поимку стрелявшего. Машину обнаружили на улице Салова. В ней находилось двое гостей из ближнего зарубежья, - сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мигранты рассказали, что из пистолета выстрелил их 35-летний земляк, который работает заправщиком на АЗС. По их словам, пистолетный залп был посвящён празднованию свадьбы. Стражи правопорядка в автомобиле нашли пистолет и задержали «по горячим следам» стрелка. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».