Собака покусала 6-летнюю девочку в Ленобласти

Полиция проверяет информацию о нападении собаки на ребенка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Гатчинского района проводит проверку после ЧП с нападением собаки на маленького ребенка. Инцидент произошел днем в минувшее воскресенье в поселке Вырица. Пострадавшей оказалась 6-летняя девочка, которой животное прокусило ногу.

- 20 февраля в 16:56 в полицию поступило сообщение, о том, что в поселке Вырица собака укусила девочку за ногу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ребенка госпитализировали, жизни девочки ничего не угрожает.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают хозяев собаки.