В Петербурге умер ветеран ВОВ Михаил Зорин, о подвигах которого сняли фильм

В 2020 году был снят фильм «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!»

В Санкт-Петербурге на 99-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), который участвовал в боях на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает в соцсетях исторический парк «Россия – Моя история».

- Михаил Зорин прибавил к своему возрасту год, чтобы отправиться добровольцем на фронт. В июле 1941 года он отправился на войну ополченцем 95-й роты связи 86-й стрелковой дивизии. Он участвовал в освобождении Прибалтики, Польши, Пскова, а также в штурме Кенигсберга, - говорится в сообщении.

Победу над фашистами Михаил Петрович отмечал в звании ефрейтора на территории Восточной Пруссии, которая позднее перешла Польше. После демобилизации в 1948 году Зорин вернулся в Ленинград, где впоследствии более 40 лет проработал в типографии и других торговых предприятиях Северной столицы.

В 2020 году был снят фильм «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!» о подвигах русских солдат в сражении на Невском пятачке.