Забор в Лопухинском саду снесли по требованию прокуратуры

Забор в Лопухинском саду убрали по требованию природоохранной прокуратуры. Фото: Яндекс. Карты.

Природоохранная прокуратура Петербурга добилась сноса забора, который ограничивал подход к набережной Малой Невки в Лопухинском саду. Ограду установила строительная компания, возводящая жилой дом.

- Установлено, что в Лопухинском саду на арендуемом земельном участке по адресу: улица Академика Павлова, 11 А, в урез реки Малой Невки возведено ограждение, которое ограничивает право местных жителей на доступ к береговой полосе водного объекта, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство внесло представление руководству строительной компании и самовольный забор был снесен. Теперь права горожан на доступ к водным объектам ничего не нарушает. По крайней мере, в Лопухинском саду.