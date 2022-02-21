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Общество21 февраля 2022 9:34

Требования по кредитам, выданных банком «Советский» в Петербурге, выставлены на торги

Имя нового кредитора узнают больше тысячи заемщиков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Кредитные обязательства банка "Советский" продадут с торгов.

Кредитные обязательства банка "Советский" продадут с торгов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более тысячи заемщиков, бравших кредиты в банке «Советский» вскоре узнают имя нового держателя их кредитов. Обязательства проблемной финансовой организации выставлены на торги.

- На продажу выставлено имущество, ранее принадлежавшее ликвидируемому банку АО «Банк «Советский» – единым лотом продаются права (требования) по 1045 договорам потребительского кредитования. Кредиты не обеспечены залогом. Общая сумма переуступаемых прав (требований) – 258,4 млн рублей, - сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

В лот включены кредиты, выданные банком в период с 2010 по 2018 годы в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и других регионах России.

Долги в 258 млн рублей продают с начальной ставкой в 155 млн. Заявки принимаются до 6 апреля.