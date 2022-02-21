30 классов в 16 школах Петербурга остаются на дистанционном обучении

три десятка классов находятся на удаленке из-за ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге плавно снижается число классов, переведенных на удаленку из-за заболеваемости пневмонией или коронавирусом. По данным городского Комитета по образованию, сейчас дистант введен всего в трех десятках классов.

- По данным на 21 февраля в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 30 классов в 16 школах,- сообщает пресс-служба Комобра.

На домашнем обучении в смешанном формате, по заявлению родителей, находится 5131 ученик.

Кроме того, по причине распространения ковида, закрыты пять групп в четырех детских садах Петербурга.