Петербуржцы за 2021 год стали чаще оформлять завещания

В 2021 году 33 тысячи жителей города на Неве обратились за оформлением документов о распоряжении их имуществом на случай своей смерти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нотариальная палата Санкт-Петербурга проанализировала обращения жителей города за последние пять лет и пришла к выводу, что спрос на оформление завещания начал расти. Однако особого всплеска интереса к этой услуге у петербуржцев специалисты не отмечают. Об этом в пятницу, 21 февраля, пишет издание «Мойка78».

- В 2021 году 33 тысячи жителей города на Неве обратились за оформлением документов о распоряжении их имуществом на случай своей смерти. Для сравнения: за 2020 и 2019 год обращений было чуть меньше – 30 тысяч, а в 2018 и 2017 за этой услугой к нотариусу пришло порядка 32 тысяч горожан, - пояснили в Нотариальной палате.

По словам экспертов, многие жители нашей страны достаточно суеверные и считают, что написать завещание заранее значит «накликать беду». Кроме того, многие россияне не знают правила наследования имущества. В связи с этим количество обращение остается таким небольшим.

В Нотариальной палате отметили, что несмотря на видимы рост, нынешние показатели и рядом не стоят со статистикой за 2010 год. Двенадцать лет назад количество нотариально удостоверенных завещаний достигло 37 тысяч.