МЧС предупреждает о сильном снеге и гололеде в Петербурге

22 февраля в Петербурге и Ленобласти обещают сильный снегопад. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупреждает жителей гостей Северной столицы об ухудшении погоды. Его ждут во вторник, 22 февраля. Синоптиками обещаны сильный снег и гололед. Температура останется близкой к нулевой отметке.

- 22 февраля в Петербурге ожидается местами сильный снег. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

В Ленинградской области также обещают усиление осадков. Они пройдут в виде снега и мокрого снега с налипанием. На дорогах сложная обстановка с гололедом.

Температура в 47 регионе в течение суток составит от - 5 до +3 градусов.