В Кировском районе появится новая трамвайная остановка «на подиуме»

Новые трамвайные остановки «на подиуме» появятся в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кронштадтской площади в Санкт-Петербурге рабочие приступили к строительству новой трамвайной остановки. Установят ее на возвышающейся относительно проезжей части платформе. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

- Это сделано для удобства и безопасности пассажиров, - отметили в пресс-службе КРТИ.

Помимо этого, в Кировском районе компания починит трамвайные пути на проспекте Стачек от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова. Ремонт коснется также и трамвайного кольца. В ведомстве отметили, что движение трамваев не будут закрывать из-за ремонтных работ. Подрядчики обещают завершить ремонт в августе 2022 года.

По данным КРТИ, «Стройинвест» в рамках госконтракта построит в Северной столице еще 11 таких же, как на Кронштадтской площади, повышенных остановок.