Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 февраля 2022 11:44

21 нарушение карантинных правил выявили в ходе недельных рейдов в Петербурге

На «охоту» ходили инспекторы Комитета оп контролю за имуществом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
21 нарушение санитарных норм нашли в ходе недельных рейдов. Фото: ККИ СПб

21 нарушение санитарных норм нашли в ходе недельных рейдов. Фото: ККИ СПб

Все больше предприятий Петербурга добросовестно соблюдают карантинные правила, установленные властями. Недельные рейды, проведенные чиновниками Комитета по контролю за имуществом (ККИ), выявили лишь 21 нарушение из 140 проверенных адресов.

- Большинство организаций соблюдают антиковидные требования. Важно, чтобы эта тенденция сохранилась и после смягчения ограничений, - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Что касается нарушений, то большинство составляет отсутствие масок у персонала и курене кальянов в барах, что запрещено санитарными нормами. Несколько заведений не имели QR-код, а одно отметилось проведением ночной дискотеки.

Теперь всем штрафникам грозит наказание до 300 тысяч рублей.