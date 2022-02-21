21 нарушение карантинных правил выявили в ходе недельных рейдов в Петербурге

21 нарушение санитарных норм нашли в ходе недельных рейдов. Фото: ККИ СПб

Все больше предприятий Петербурга добросовестно соблюдают карантинные правила, установленные властями. Недельные рейды, проведенные чиновниками Комитета по контролю за имуществом (ККИ), выявили лишь 21 нарушение из 140 проверенных адресов.

- Большинство организаций соблюдают антиковидные требования. Важно, чтобы эта тенденция сохранилась и после смягчения ограничений, - отметил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Что касается нарушений, то большинство составляет отсутствие масок у персонала и курене кальянов в барах, что запрещено санитарными нормами. Несколько заведений не имели QR-код, а одно отметилось проведением ночной дискотеки.

Теперь всем штрафникам грозит наказание до 300 тысяч рублей.