Балерина Мариинки станцевала в метро Петербурга

Автово стало танцевальной площадкой для балерины из Мариинки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Артистка балета Мариинского театра Ильмира Багаутдинова опубликовала в своих соцсетях кадры фотосессии на платформах станций метро Санкт-Петербурга. Танцевальный перформанс прошел на станциях «Кировский завод» и «Автово».

- Восхищаться нашим городом можно бесконечно, не только над землей но и под, - подписала фото Багаутдинова.

По ее словам, запечатлеть танец ей помог фотограф из Германии. Он договорился с балериной и специально прилетел в город на Неве, чтобы провести фотосет. Артистка также рассказала, что опубликованные снимки – лишь малая часть. И пообещала долить фото.

Напомним, что это не первая акция Ильмиры в поддержку своего родного города. В феврале прошлого года балерина станцевала на льду Финского залива. Своим танцем она попыталась привлечь внимание к застройке бухты Батарейная.